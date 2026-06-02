la formazione e le competenze basi per il futuro della nautica

È stato annunciato un progetto dedicato alla formazione e alle competenze nel settore nautico. L’obiettivo è investire nella formazione delle nuove generazioni e migliorare le qualificazioni professionali per sostenere il settore della nautica a Viareggio. La proposta mira a rafforzare il futuro della nautica attraverso programmi di formazione specifici e aggiornamenti delle competenze tecniche.

Investire sulla formazione delle nuove generazioni e sulla qualificazione delle competenze professionali per rafforzare il futuro della nautica viareggina. Così Federica Maineri, candidata sindaca del centrosinistra, lancia la proposta di creazione di un ITS Academy dedicato alla cantieristica e alle professioni del mare. "Nel corso della campagna elettorale – spiega Maineri – ho incontrato imprenditori, lavoratori, rappresentanti delle associazioni di categoria, professionisti e operatori del comparto"; e da questo percorso di ascolto è emerso che molte imprese segnalano una crescente difficoltà nel reperire figure professionali adeguatamente formate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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