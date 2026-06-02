La Danimarca ha un governo | nel Frederiksen ter anche la sinistra
Lunedì sera è stato annunciato che la premier uscente Mette Frederiksen ha formato un nuovo governo, coinvolgendo anche partiti di sinistra. La coalizione include membri di diverse forze politiche e si basa su un accordo firmato nei giorni precedenti. La formazione del nuovo esecutivo ha seguito le consultazioni post-elettorali e ha portato alla nomina di ministri di varie provenienze politiche. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.
Quando lunedì sera si è diffusa la notizia che la premier uscente Mette Frederiksen si stava dirigendo verso l’imbarcazione del Re di Danimarca Federico X, ormeggiata alla periferia di Copenaghen, una piccola folla festante si è radunata per darle il benvenuto. Non era mai successo che ci volesse così tanto tempo per la formazione di un nuovo governo. Ieri, però, dopo la comunicazione al Re ha visto finalmente la luce il terzo governo a guida della premier socialdemocratica con l’appoggio determinante dei Moderati di Lars Løkke Rasmussen. La coalizione “quadrifoglio” vedrà la presenza, oltre a socialdemocratici e moderati, anche di ministri di Socialistisk folkeparti (socialisti di sinistra) e dei Radicali con l’appoggio parlamentare determinante di Enhedslisten (rosso verdi) e di Alternativet (verdi radicali). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Denmarks Frederiksen secures third term as prime minister
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