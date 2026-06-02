La Danimarca ha un governo | nel Frederiksen ter anche la sinistra

Notizia in breve

Lunedì sera è stato annunciato che la premier uscente Mette Frederiksen ha formato un nuovo governo, coinvolgendo anche partiti di sinistra. La coalizione include membri di diverse forze politiche e si basa su un accordo firmato nei giorni precedenti. La formazione del nuovo esecutivo ha seguito le consultazioni post-elettorali e ha portato alla nomina di ministri di varie provenienze politiche. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e annunci pubblici.