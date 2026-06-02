La Costituzione italiana è nata dalle macerie della guerra

La Costituzione italiana è stata scritta dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di ricostruire il paese e garantire diritti fondamentali. I primi dodici articoli definiscono i principi di democrazia, lavoro, uguaglianza e partecipazione civica. La stesura è avvenuta tra il 1946 e il 1947, coinvolgendo deputati e senatori eletti con il compito di creare una nuova cornice costituzionale. La Carta è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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