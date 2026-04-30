Nel 1946 a Vicenza venne fondata una ditta che si occupò di riparare treni danneggiati dai bombardamenti. In breve tempo, questa azienda si specializzò nella produzione di trenini elettrici in miniatura, diventando noto come il “re dei trenini elettrici”. La nascita di questa attività avvenne poco dopo la fine della guerra, sfruttando le macerie e le esigenze di ricostruzione del settore ferroviario.

Nel 1946 veniva fondata a Vicenza la «Lavorazione Italiana Metalli Affini», che si occupò inizialmente di riparare i veri treni danneggiati dai bombardamenti. La riconversione fu vincente, con la produzione di trenini semplici ed economici esportati in tutto il mondo. Quanti bambini (e non solo) avranno sognato la scatola con il ferroviere baffuto la notte di Natale? Quel desiderio non era neppure lontanamente nei cuori dei ragazzi italiani nel «magro» 1946, con le ferite della guerra ancora tutte aperte. Ma proprio dalle rovine nacque la storia di uno dei marchi di giocattoli italiani di maggior successo a livello mondiale, la Lima di Vicenza.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lima, il «re dei trenini elettrici» nato dalle macerie della guerra

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