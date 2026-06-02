Oggi, il 2 giugno, l’Anpi e i circoli Arci di Agliana commemorano l’80° anniversario della Repubblica e del diritto di voto alle donne. La cerimonia si svolge in questa giornata di festa nazionale, dedicata alla nascita della Repubblica italiana. In concomitanza, viene presentato anche il libro di Dunia Sardi.

Oggi, martedì 2 giugno l’Anpi e tutti i circoli Arci di Agliana celebrano l’80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne. L’evento inizia alle 10 e si svolge nel giardino del circolo Scintilla di San Michele. Intervengono Alberta Bresci (Spi-Cgil Pistoia), Dunia Sardi (scrittrice), Silvia Pieri (consigliera comunale lista civica Agliana in comune), Alice Palazzo (consigliera comunale Pd). Coordina Marianna Nieddu vicepresidente della sezione Anpi Magnino Magni di Agliana. Dunia Sardi ha recentemente pubblicato un piccolo libro intitolato "La primavera del 1945" dedicato all’80° anniversario del voto alle donne. Nel suo testo ricorda che nella primavera del 1945, il 25 marzo, ad Agliana, per la prima volta le donne parteciparono al voto in occasione delle elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cerimonia e il libro di Dunia Sardi

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