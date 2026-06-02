La buona sanità va raccontata il messaggio di Paola Viegi
Una testimonianza evidenzia come alcune esperienze possano cambiare profondamente la percezione della sanità pubblica. Il messaggio di Paola Viegi sottolinea l’importanza di raccontare la buona sanità, evidenziando momenti e casi che dimostrano l’efficacia del sistema sanitario pubblico. L’intervento si è svolto a Pisa il 1 giugno 2026, e si è concentrato sull’impatto di queste esperienze nel modificare l’atteggiamento nei confronti dei servizi sanitari.
Pisa 1 giugno 2026- Ci sono esperienze che cambiano profondamente lo sguardo con cui osserviamo la sanità pubblica. Non solo per la qualità delle cure ricevute, ma soprattutto per l’umanità incontrata lungo il percorso. È la testimonianza di Paola Viegi, presidente del centro San Marco, che nel corso degli anni ha promosso progetti sociali, educativi e culturali legati al quartiere di Porta Fiorentina e al territorio di Pisa e Cascina, collaborando con scuole, associazioni e istituzioni locali. Ha avuto anche un’esperienza politica come consigliera comunale a Cascina. Oggi Viegi ha voluto rendere pubblica la propria gratitudine verso i professionisti degli ospedali di Pontedera e Cisanello con un sentito post pubblicato su facebook, medici che l’hanno accompagnata in un momento difficile della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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