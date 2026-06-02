Una testimonianza evidenzia come alcune esperienze possano cambiare profondamente la percezione della sanità pubblica. Il messaggio di Paola Viegi sottolinea l’importanza di raccontare la buona sanità, evidenziando momenti e casi che dimostrano l’efficacia del sistema sanitario pubblico. L’intervento si è svolto a Pisa il 1 giugno 2026, e si è concentrato sull’impatto di queste esperienze nel modificare l’atteggiamento nei confronti dei servizi sanitari.

Pisa 1 giugno 2026- Ci sono esperienze che cambiano profondamente lo sguardo con cui osserviamo la sanità pubblica. Non solo per la qualità delle cure ricevute, ma soprattutto per l’umanità incontrata lungo il percorso. È la testimonianza di Paola Viegi, presidente del centro San Marco, che nel corso degli anni ha promosso progetti sociali, educativi e culturali legati al quartiere di Porta Fiorentina e al territorio di Pisa e Cascina, collaborando con scuole, associazioni e istituzioni locali. Ha avuto anche un’esperienza politica come consigliera comunale a Cascina. Oggi Viegi ha voluto rendere pubblica la propria gratitudine verso i professionisti degli ospedali di Pontedera e Cisanello con un sentito post pubblicato su facebook, medici che l’hanno accompagnata in un momento difficile della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La buona sanità va raccontata, il messaggio di Paola Viegi

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