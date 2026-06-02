La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del Suffragio

Da forlitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 giugno 2026 alle 11 si terrà un concerto di musica barocca nella chiesa del Suffragio di Forlì. Il evento presenterà composizioni di epoca storica, eseguite dal vivo. L’iniziativa si svolgerà in un luogo storico, senza ulteriori dettagli sugli artisti o sul programma. L’ingresso è previsto senza prenotazione.

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La bellezza senza tempo della musica barocca risuonerà sabato 6 giugno 2026 alle ore 11 presso la Chiesa del Suffragio di Forlì. L'evento, intitolato “Apollo e Dioniso: Il Duello della creazione”, propone un viaggio affascinante e coinvolgente tra le sonorità più raffinate del periodo barocco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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