La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del Suffragio
Sabato 6 giugno 2026 alle 11 si terrà un concerto di musica barocca nella chiesa del Suffragio di Forlì. Il evento presenterà composizioni di epoca storica, eseguite dal vivo. L’iniziativa si svolgerà in un luogo storico, senza ulteriori dettagli sugli artisti o sul programma. L’ingresso è previsto senza prenotazione.
La bellezza senza tempo della musica barocca risuonerà sabato 6 giugno 2026 alle ore 11 presso la Chiesa del Suffragio di Forlì. L'evento, intitolato “Apollo e Dioniso: Il Duello della creazione”, propone un viaggio affascinante e coinvolgente tra le sonorità più raffinate del periodo barocco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
I SUONI DELLA DEVOZIONE-CONCERTO IN DUO con Pietro Cernuto e Pietro Pisano
Notizie e thread social correlati
La rassegna Organi Callido fa tappa alla chiesa del Suffragio con il concerto di Wolfgang ZererVenerdì 17 aprile alle 20:45 si terrà un concerto presso la chiesa del Suffragio a Forlì, inserito nella rassegna Organi Callido.
Argomenti più discussi: La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del Suffragio; MONCALIERI – Quattro concerti al Bosco del re; La bellezza della musica barocca in concerto alla chiesa del Suffragio.
Domenica 31 maggio ti aspetta un appuntamento di grande musica con Jupiter, una serata che porta sul palco tutta la potenza e la bellezza di Mozart. All’Auditorium del Suffragio l’Orchestra Filarmonica di Firenze diretta da Nima Keshavarzi insieme alla pia facebook