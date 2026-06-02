Juve il primo colpaccio può arrivare dal Napoli per meno di 10 milioni
Il Napoli potrebbe cedere un giocatore alla Juventus per meno di 10 milioni di euro. La società bianconera continua a muoversi sul mercato, cercando rinforzi per la prossima stagione. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso. La possibilità di un trasferimento a cifre contenute è stata riportata da fonti vicine alle due società. La Juventus resta molto attiva e pronta a consolidare la rosa.
Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le ultime. La Juve è alla disperata ricerca di un nuovo portiere visto che Di Gregorio e Perin hanno deluso le aspettative nel corso di questa stagione. L’obiettivo numero uno si chiama Alisson Becker che Spalletti conosce molto bene per averlo già avuto a disposizione nel corso della sua avventura a Roma. Meret (Ansa Foto) – calciomercato.it L’operazione con il Liverpool, però, non è affatto complessa e, dunque, a Torino si valutano le alternative: una di queste si chiama Alex Meret, reduce da una stagione non proprio esaltante al Napoli e legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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