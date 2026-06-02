Il Napoli potrebbe cedere un giocatore alla Juventus per meno di 10 milioni di euro. La società bianconera continua a muoversi sul mercato, cercando rinforzi per la prossima stagione. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le trattative sono in corso. La possibilità di un trasferimento a cifre contenute è stata riportata da fonti vicine alle due società. La Juventus resta molto attiva e pronta a consolidare la rosa.

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le ultime. La Juve è alla disperata ricerca di un nuovo portiere visto che Di Gregorio e Perin hanno deluso le aspettative nel corso di questa stagione. L’obiettivo numero uno si chiama Alisson Becker che Spalletti conosce molto bene per averlo già avuto a disposizione nel corso della sua avventura a Roma. Meret (Ansa Foto) – calciomercato.it L’operazione con il Liverpool, però, non è affatto complessa e, dunque, a Torino si valutano le alternative: una di queste si chiama Alex Meret, reduce da una stagione non proprio esaltante al Napoli e legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Juve, il primo colpaccio può arrivare dal Napoli per meno di 10 milioni

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