Italia 80 anni di storia | la Costituzione tra ferite e riforme

? Punti chiave Perché la democrazia italiana sopravvive nonostante il fallimento della classe dirigente?. Quali fattori hanno impedito una reale evoluzione dopo Mani Pulite?. Come l'adozione dell'euro ha trasformato il divario tra ricchi e poveri?. Cosa serve per trasformare la Costituzione da documento di resistenza a sviluppo?.? In Breve Lotte operaie e contestazioni studentesche seguite dalla tragedia del Vajont. Terrorismo rosso e nero e scandalo loggia P2 hanno testato la democrazia. Inchiesta Mani pulite ha distrutto la classe dirigente della Prima Repubblica. Vincolo deficit-PIL al 3% ha causato tagli sistematici a scuola e sanità.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Gli 80 anni della conquista della Repubblica; Mattarella, gli 80 anni della Repubblica e il messaggio ai giovani: Scegliete il futuro; 80° anniversario della Repubblica, il Presidente Mattarella: I valori della Costituzione vivono nell’azione di quanti si pongono al servizio della collettività; L’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica.

2 giugno 1946: 80 anni fa gli italiani scelsero la Repubblica. Non è un palazzo. È una casa — quella di tutti. Buon 2 giugno dalla Città Metropolitana di Napoli. #2Giugno #FestaDellaRepubblica x.com

La Repubblica compie 80 anni, celebrazioni in tutta l'IsolaLa repubblica italiana compie 80 anni. Con il voto referendario del 2 giugno del 1946 tutti i cittadini italiani, chiamati alle urne per la prima volta a suffragio universale esteso anche alle donne, ... rainews.it

Gli ottant’anni della Repubblica, e di un'Italia divisa ma unitaIl referendum del 2 giugno 1946 fu molto meno pacifico di quanto suggerisca oggi la memoria ufficiale. Ma da quella frattura nacque la Costituzione che tiene ancora oggi. esquire.com