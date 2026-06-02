Israele legge shock | il governo punta al controllo della polizia

Il governo israeliano ha approvato una legge che modifica il controllo sulla polizia, includendo cambiamenti nel meccanismo di nomina dei capi degli affari interni. La normativa prevede che le nomine siano decise da un comitato di governo, anziché da autorità indipendenti. La legge stabilisce inoltre che le risoluzioni di conflitti tra la polizia e la Procura siano decise dal governo, anziché da autorità giudiziarie o indipendenti.

? Domande chiave Come cambierà il meccanismo di nomina dei capi degli affari interni?. Chi deciderà la risoluzione dei conflitti tra polizia e Procura?. Quali rischi corrono le minoranze con il nuovo controllo ministeriale?. Perché i critici temono un'immunità per i leader politici?.? In Breve Comitato di selezione composto da 5 membri con 3 nomine politiche. Ministro della Giustizia nomina giudice per risolvere conflitti con la Procura. Elezioni previste entro il 27 ottobre con rischio di abusi sistemici. Critiche di Gilad Kariv e dei procuratori Baharav-Miara e Aisman.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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