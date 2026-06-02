Uno scandalo sui fondi pubblici assegnati a organizzazioni islamiche legate ai Fratelli Musulmani riaccende il dibattito in Germania. La questione riguarda l’assegnazione di risorse pubbliche a gruppi che, secondo alcune accuse, avrebbero legami con questa organizzazione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini e discussioni sul ruolo delle istituzioni e sulla trasparenza delle associazioni islamiche nel paese. La situazione è al centro di attenzione politica e mediatica.

Lo scandalo sui fondi pubblici concessi a organizzazioni islamiche vicine ai Fratelli Musulmani riaccende in Germania un dibattito che da anni attraversa l'Europa. Inchieste giornalistiche, interrogazioni parlamentari e rapporti dell'intelligence hanno svelato come enti riconducibili all'islam politico abbiano beneficiato di stanziamenti federali, regionali ed europei, sollevando forti dubbi sull'efficacia dei controlli. Uno dei casi più discussi riguarda Berlino, dove un'ispezione della Corte dei conti cittadina ha rilevato irregolarità nell'assegnazione di oltre 15 milioni di euro. Le conclusioni dell'indagine hanno travolto la politica locale, portando alle dimissioni dell'assessora alla Cultura del Senato berlinese e imponendo una revisione dei criteri di selezione e monitoraggio dei beneficiari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Islam, la faccia "pulita" dei Fratelli Musulmani tra influenza istituzionali e fondi pubblici

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