Le accuse di stupro contro Oumar Solet sono state archiviate. Dopo questa decisione, il difensore si avvicina all'Inter, con il club che sembra interessato ad acquisire il suo cartellino. La vicenda giudiziaria si è conclusa senza ulteriori azioni legali e il giocatore può considerarsi libero da vincoli legati a quel procedimento. La trattativa tra il difensore e il club italiano sembra proseguire in modo indipendente dal caso giudiziario.

Ora che ha messo alle spalle la brutta storia di violenza sessuale, per la quale è stato archiviato, Oumar Solet è sempre più vicino all'Inter. Il difensore francese, individuato dai nerazzurri come rinforzo per il reparto arretrato, ha ricevuto il "via libera" anche sul fronte giudiziario. La Procura di Udine ha infatti disposto il 28 maggio l'archiviazione del procedimento nato dalla denuncia presentata da una donna di circa trent'anni dopo una serata trascorsa, nel maggio 2025, nell'abitazione friulana del calciatore. Una decisione accolta con soddisfazione dai legali del giocatore, che all' Ansa hanno espresso "viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Liberoquotidiano.it - Inter, archiviate le accuse di stupro ecco Solet: svolta sul mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet. Ecco tutti i movimenti…»Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha illustrato le mosse dell’Inter sul mercato, citando acquisti e cessioni previste.

Anabolizzanti e doping, la svolta. Sei dal giudice per il giro di farmaci. Giovane morto, accuse archiviateSono state archiviate le accuse legate alla morte di un giovane pescatore e culturista, avvenuta alcuni anni fa.

Temi più discussi: Archiviate le accuse di violenza sessuale: Solet-Inter, ci siamo. I dettagli della trattativa; Archiviate le accuse di violenza sessuale: Solet-Inter, ci siamo. I dettagli della trattativa; Palestra apre all'Inter: Sono pronto per il salto in un grande club; Inter, che fai con Stankovic junior? Pro e contro di un'eventuale cessione.

L'Inter rinforza il bunker. Via libera a Solet e Bisseck alimenta l'ipotesi NdickaLa possibile cessione del tedesco apre nuovi fronti: con l’Udinese si chiude a 25. Per il centrale della Roma ne servono 30 ... msn.com

Archiviate le accuse di violenza sessuale: Solet-Inter, ci siamo. I dettagli della trattativaL'Udinese chiede 25 milioni di euro, nella trattativa può essere inserito un giovane dell'U23 ... msn.com