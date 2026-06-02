Iñigo arriva a Vila-real con le batterie cariche

Iñigo Perez è arrivato a Vila-real con le batterie cariche, pronto a iniziare la sua nuova avventura come allenatore del Villarreal. Lo stadio locale ha accolto il tecnico, che ha già iniziato a pianificare il lavoro con il team. La squadra si prepara a una fase di allenamenti intensi per la prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e consolidare la posizione in campionato. La presentazione ufficiale e il programma delle prime sessioni sono ancora da definire.

2026-06-02 15:34:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Lo stadio di Inigo Perez in esso Villarreal Si parte forte e con tanto lavoro da fare per il nuovo allenatore giallorosso. Il Navarrese, chi Arriva oggi a Vila-real dopo essere stato annunciato ieri pomeriggio come nuovo allenatore della squadra di Castellón ha un’agenda intensa davanti a sé e molto lavoro da fare nei prossimi giorni. Questo pomeriggio avrà luogo il primo atto pubblico del navarrese in cui ci sarà la sua presentazione ufficiale come il nuovo allenatore giallo. Da quel momento Dovrà confrontarsi con l’amministratore delegato, Fernando Roig Negueroles, e la dirigenza sportiva gialla, guidata da Miguel Ángel Tena, con molte questioni da affrontare sul tavolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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