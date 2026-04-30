Scambio culturale tra gli studenti di Fiorano Modenese e di Vila-real in Spagna

Si è recentemente concluso il progetto di scambio tra le prime classi della scuola secondaria di primo grado Francesca Bursi di Fiorano Modenese e gli studenti della Fundación Flors di Vila-real, in Spagna. L'iniziativa ha coinvolto studenti di entrambe le scuole, che hanno condiviso attività e momenti di confronto durante il periodo dello scambio. La collaborazione tra le due istituzioni ha permesso ai giovani di vivere un’esperienza di incontro e conoscenza tra culture diverse.

Si è appena concluso il progetto di scambio educativo che ha coinvolto le prime classi della scuola secondaria di primo grado Francesca Bursi di Fiorano Modenese, protagoniste di uno scambio culturale con studenti coetanei della Fundación Flors di Vila-real, in Spagna.Per una settimana dal 14 al.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Dalla provincia di Messina in città, scambio culturale tra licei: gli studenti del Monti andranno in SiciliaNel corso di questa settimana il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha accolto alcune classi di studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina,... Contenuti e approfondimenti Fiorano Modenese: un weekend tra tradizioni, natura e culturaNel fine settimana in cui si celebra la Festa della Liberazione, a Fiorano Modenese sono in programma diverse iniziative dedicate alla natura e alla cultura, organizzate dalle associazioni del territo ... sassuolo2000.it Un weekend di eventi tra cultura, natura e musica a Fiorano ModeneseSi annuncia un fine settimana ricco di appuntamenti a Fiorano Modenese, all’insegna della cultura, della natura e sostenibilità, della musica con eventi organizzati dalle associazioni del territorio, ... sassuolo2000.it