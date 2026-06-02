Giovedì alle 16 si svolgerà a Spoleto un incontro informativo sulle manovre salvavita pediatriche e il sonno sicuro. L’evento mira a fornire indicazioni pratiche su come intervenire in emergenze pediatriche e promuovere comportamenti corretti per la sicurezza dei bambini durante il sonno. La partecipazione è aperta a genitori, educatori e operatori sanitari. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema e diffondere conoscenze utili alla prevenzione e gestione di situazioni di emergenza.

SPOLETO “Lezione informativa su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro “. È il titolo dell’incontro che si terrà giovedì alle 16.30 nella biblioteca comunale "G. Carducci" a Palazzo Mauri. L’evento è a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana che parleranno delle procedure da adottare in caso di emergenza, affronteranno l’aspetto della prevenzione e forniranno informazioni utili per il sonno sicuro dei più piccoli. All’appuntamento interverranno il vicesindaco Danilo Chiodetti per i saluti istituzionali, Miranda Trabalza, presidente del Comitato della Croce Rossa di Spoleto per il discorso di apertura e gli istruttori di manovre salvavita pediatriche del Comitato della Croce Rossa di Spoleto con una dimostrazione teorico-pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontro sulle manovre salvavita pediatriche

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