All’alba del 2 giugno, una donna ha perso il controllo di una Fiat Doblò a Bozzolo, nel Mantovano. Lo pneumatico si è forato, causando l’incidente che ha portato il veicolo a finire nei campi. La guidatrice è rimasta ferita nell’impatto e soccorsa dai sanitari giunti sul posto. La vettura si è fermata in aperta campagna, lontano dalla strada principale.

Bozzolo (Mantova), 2 giugno 2026 – Incidente all’alba del 2 giugno a Bozzolo, nel Mantovano. Una donna ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, una Fiat Doblò, dopo la foratura di uno pneumatico ed è finita nei campi. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente dall’abitacolo. La 46enne, residente a Desio, in provincia di Monza e Brianza, è stata poi affidata ai sanitari e trasportata in codice giallo all’ospedale Poma di Mantova. Non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri di Bozzolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Bozzolo, fora uno pneumatico e finisce nei campi: ferita una donna

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