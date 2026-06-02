Incidente a Battipaglia auto si ribalta | 4 ragazzi 18enni feriti in ospedale

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato in via Mazzini a Battipaglia, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata. Quattro ragazzi di 18 anni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Non sono state fornite dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei giovani. La polizia ha avviato le verifiche per accertare l’accaduto.