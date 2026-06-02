In strada a Torino con ferita da taglio in testa | aggredito dal branco ma era stata la fidanzata 18enne

Un giovane è stato trovato in strada con una ferita da taglio profonda alla testa. Inizialmente aveva riferito di essere stato aggredito da un gruppo di stranieri, ma successivamente si è scoperto che l'aggressore era la sua fidanzata di 18 anni. La ragazza è stata fermata e portata in caserma. La vittima è stata trasportata in ospedale per le medicazioni.

Il giovane era stato soccorso in strada con una profonda ferita alla testa ma inizialmente aveva parlato di un'aggressione da parte di un branco di stranieri. Messo alle strette, ha confessato che era stata la ragazza diciottenne che a sua volta ha ammesso di averlo colpito in casa ma solo per difendersi durante una furibonda lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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