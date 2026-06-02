Maria De Filippi ha condiviso di trovarsi lontano dagli studi televisivi e dai ritmi di lavoro abituali. La conduttrice ha parlato di un momento di sorpresa personale, senza specificare dettagli o luoghi. La sua testimonianza si concentra su un’esperienza di vita quotidiana, lontana dalla televisione. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori approfondimenti o riferimenti a progetti futuri.

Maria De Filippi, tra i volti più noti della televisione italiana, ha raccontato un aspetto della propria quotidianità lontano dagli studi e dai ritmi della programmazione. In occasione della prima edizione del FIP Arena Polo European Championship, la conduttrice ha descritto la sua passione per l’equitazione, soffermandosi soprattutto sulla relazione costruita con il cavallo. Il racconto è emerso attraverso un contenuto video condiviso dall’account ufficiale della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), nel quale De Filippi ha spiegato in modo diretto cosa rappresenti per lei questo sport. Maria De Filippi e l’equitazione: il significato della passione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “In simbiosi con lui”. Maria De Filippi, sorpresa lontano dagli studi tv: è lei stessa a parlarne

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“In simbiosi con lui”. Maria De Filippi, sorpresa lontano dagli studi tvMaria De Filippi è stata sorpresa lontano dai suoi studi televisivi, in una località non specificata.

Maria De Filippi parla della sua passione: “In simbiosi con lui”Maria De Filippi ha rivelato di avere una forte passione per l’equitazione, affermando di sentirsi in simbiosi con il suo cavallo.

Temi più discussi: Maria De Filippi parla della sua passione: In simbiosi con lui; Cosa fa Maria De Filippi fuori dalla tv, il video inaspettato: Ci penso anche quando vado a dormire; Maria De Filippi, cosa fa quando si spengono le telecamere: il video inedito che sorprende i fan; Maria De Filippi: A Piazza di Siena vedi passione ovunque. È uno sport particolare perché sei in simbiosi col cavallo.

Maria De Filippi: Il cavallo è passione. C’è qualcosa che ti lega a lui. Ci pensi anche quando vai a dormire e ti chiedi come sta, se dorme pure luiIl grande polo internazionale si è radunato in Piazza di Siena a Roma con la prima edizione del Fip Arena Polo European Championship – U.S. Polo Assn. Trophy, al Galoppatoio di Villa Borghese dal 27 a ... ilfattoquotidiano.it

Uomini e Donne in vacanza e Maria De Filippi si dedicata alla sua grande passione: guarda il VIDEOLa conduttrice si mostra in una veste inedita durante un importante evento sportivo e racconta la sua passione per l'equitazione e il legame speciale con il suo cavallo. msn.com