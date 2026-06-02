La Regione ha annunciato l’arrivo di 5,5 milioni di euro destinati agli anziani. I fondi sono destinati a sostenere le famiglie e migliorare i servizi dedicati alle persone più fragili. La somma sarà distribuita per interventi di assistenza e supporto quotidiano, con l’obiettivo di rafforzare le strutture che si occupano di assistenza agli anziani. Nessuna altra dettaglio sui criteri di assegnazione o sui tempi di erogazione.

In aiuto concreto alle famiglie e un sostegno ai servizi che ogni giorno assistono le persone più fragili, la Regione Marche ha stanziato 5,5 milioni di euro per garantire la continuità degli interventi rivolti agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità gravissima, evitando possibili rallentamenti in attesa della nuova programmazione nazionale. Una misura che interessa da vicino anche Porto San Giorgio, dove molte famiglie si confrontano quotidianamente con le esigenze legate all’assistenza di un proprio caro. Le risorse saranno distribuite agli Ambiti Territoriali Sociali. Dei 5,5 milioni complessivi, 3 milioni saranno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo fondi per gli anziani. Dalla Regione 5,5 milioni totali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubEveryone Mocked the Old Man… Until Immortals Knelt Before Him!

Notizie e thread social correlati

Strade da riparare in città, in arrivo 16 milioni di fondi dalla Regione: lavori al via a inizio 2027La Regione ha approvato lo stanziamento di 16 milioni e 605 mila euro dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per interventi di riqualificazione...

Anziani fragili, dalla Regione Toscana 12,8 milioni per la nuova rete di aiutiLa Regione Toscana ha stanziato 12,8 milioni di euro destinati a sostenere gli anziani fragili.

Temi più discussi: In arrivo fondi per gli anziani. Dalla Regione 5,5 milioni totali; VIZZOLO Stanziati i fondi per togliere l’amianto dall’ospedale; Fondi per le spiagge libere pugliesi: al via i bandi regionali del progetto 'Mare Democratico'; Trasporto pubblico, alla provincia di Vicenza 27 milioni dalla Regione: fondi in arrivo, ma il servizio resta fragile.

Il 13/05 (h14) al Salone del Restauro di Ferrara l’incontro Un futuro necessario, aggiornamento sui progetti di Digital Humanities finanziati dalla Regione con Fondi Ue Un confronto per condividere esperienze e idee per l’innovazione e la valorizzazione de x.com

I fondi per università e trasporti ritornano nel bilancio regionaleApprovato l’assestamento vale 158 milioni, in attesa della Corte dei Conti. In arrivo gli aiuti per le persone non autosufficienti ... torino.repubblica.it

Toscana terra di cicloturismo: in arrivo i fondi regionali per la manutenzione delle grandi ciclovieLa Giunta stanzia oltre 1,4 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per la cura e il potenziamento dei percorsi ciclopedonali. Coinvolti 43 Comuni toscani ... intoscana.it