Strade da riparare in città in arrivo 16 milioni di fondi dalla Regione | lavori al via a inizio 2027

La Regione ha approvato lo stanziamento di 16 milioni e 605 mila euro dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per interventi di riqualificazione della viabilità urbana in città. Con tre decreti dirigenziali, l’Assessorato alle Infrastrutture ha destinato queste risorse, che saranno utilizzate per la riparazione e il miglioramento delle strade cittadine. I lavori sono previsti per l’inizio del 2027.

La Regione ha sbloccato risorse fondamentali per la mobilità catanese. Con tre decreti dirigenziali generali, l’Assessorato alle Infrastrutture ha stanziato 16 milioni e 605mila euro del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 per la riqualificazione della viabilità urbana. I finanziamenti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dal ponte Corleone al restauro del Teatro Massimo, dalla Regione in arrivo oltre 16 milioni Strade rovinate dalla pioggia a Roma, dal Campidoglio 30 milioni per riparare buche e voraginiL'amministrazione capitolina ha approvato un nuovo pacchetto di interventi per riparare le strade. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Strade bucate e marciapiedi rotti, a Bari troppe segnalazioni da risolvere: Macchina comunale inceppata; Strade danneggiate da neve e gelo, al via i lavori nelle periferie di Fano: interventi a Roncosambaccio, Carignano e San Biagio; Nuove asfaltature in 28 strade pagate interamente da E-Distribuzione; Provincia di Pescara, piano da 4 milioni per la manutenzione delle strade. Caltanissetta, parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini, ora rischia la multaIl parroco Padre Carvello, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti di Caltanissetta, impossibilitati a raggiungere il borgo Santa Rita, ha deciso ... fanpage.it Strade rovinate dalla pioggia a Roma, dal Campidoglio 30 milioni per riparare buche e voraginiLa Giunta di Roma ha approvato un nuovo investimento da 30 milioni di euro per la manutenzione delle strade municipali disastrate dalle piogge degli ultimi mesi. I nuovi fondi fanno parte di un ... romatoday.it Sindrome di Rett: da uno studio italiano nuove strade per la terapia genica facebook