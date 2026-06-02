Il violino incontra il poeta | omaggio al genio di Battiato

Un evento musicale ha unito il violino e la poesia in un omaggio al compositore Battiato. Durante la performance, sono state eseguite composizioni ispirate alla sua musica, accompagnate da versi poetici che richiamano i temi delle sue canzoni. La serata ha visto l’interpretazione di brani dal vivo, con musicisti e poeti che hanno collaborato per rendere omaggio al musicista scomparso. La manifestazione si è svolta in un teatro locale, attirando pubblico di appassionati.

“Volano gli uccelli volano Aprono le ali Cambiano le prospettive al mondo Voli imprevedibili ed ascese velocissime Traiettorie impercettibili Codici di geometria esistenziale” Sono proprio queste traiettorie impercettibili a regalare il titolo al disco di Federico Mecozzi, (“ Traiettorie Impercettibili ” – dedicato a Franco Battiato ) uscito lo scorso 29 maggio. Voli imprevedibili descritti dall’eclettico maestro come simbolo dell’anima umana, che coincidono esattamente con la visione di rivisitazione di questi brani da parte del violinista riminese, classe 1992. Definirlo violinista, in realtà, è riduttivo: oltre a essere uno dei più giovani direttori d’orchestra di tutti i tempi, Federico Mecozzi è compositore e polistrumentista. 🔗 Leggi su Panorama.it

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