Il valore del 2 giugno | un’Italia giovane che vuole la democrazia

L’Italia uscita dalle urne del 2 giugno ha il volto sorridente di una ragazza che si è svegliata un mattino di tarda primavera e ha i riccioli scuri, tenuti da forcine, pettinati quasi alla buona. Non ha nulla a che vedere con la figura femminile che incarnava, ottantacinque anni prima, l’Italia monarchica: la matrona turrita e severa, fasciata da mantello adatto a far rivivere i miti antichi di Roma. Quella era una regina elegante ma seriosa, grave e ottocentesca. Questa, invece, ha un volto fresco, i lineamenti sinceri, senza gioielli e senza trucco, una che si poteva incontrare ovunque, per strada, in un negozio, in fabbrica, in un’aula... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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#CONSUMATORI - Ad aprile i consumi italiani calano del 2,8% a valore, portando il primo quadrimestre in negativo. L’abbigliamento (+0,5%) resta il comparto più resiliente mentre la ristorazione crolla ?5,9%, segnalando meno consumi fuori casa. x.com

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Dalla Costituente alla Repubblica: il valore storico del 2 giugno 1946Il significato storico del 2 giugno 1946 spiegato a Interris.it dal professor Agostino Giovagnoli, docente emerito di Storia contemporanea ... interris.it