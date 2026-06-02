Il sistema dei medici pro clandestini e il futuro della Lazio | Il Tempo di oggi e di domani

Un gruppo di medici ha fornito certificati medici falsi per evitare che migranti clandestini venissero inviati nei Centri di permanenza rimpatri. La procura ha aperto un’indagine e sta verificando le attestazioni, alcune delle quali risultano contraffatte. Sono stati sequestrati documenti e registri clinici. La questione riguarda medici di diverse regioni che avrebbero collaborato con reti illegali, secondo quanto emerso finora. La magistratura prosegue le verifiche senza escludere ulteriori sviluppi.

Continua la nostra inchiesta sui medici che in tutta Italia facevano certificati farlocchi per non mandare nei Cpr i migranti clandestini. Su Il Tempo in edicola oggi 2 giugno interviene il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che usa parole durissime: dai camici una visione ideologica e affaristica. I medici indagati vanno considerati presunti innocenti, ma a nostro avviso la contestazione non può essere solo quella di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio. Costituivano un sodalizio che ripeteva il comportamento in modo organizzato, e per questo potrebbe essere profilata l'associazione a delinquere. Sicurezza, terrorismo, il dibattito sulla Lazio aperto da Luigi Bisignani: ecco i temi su Il Tempo di oggi e di domani con il direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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