il ritrovamento del cadavere di llanos costringe maria ad una scelta difficile

A mbientata in Spagna negli anni Sessanta, la nuova serie tv di Canale 5 Un nuovo inizio racconta la storia di Maria Rodriguez, una donna costretta a rimettere i suoi sogni in un cassetto per garantire un futuro alla madre e ai fratelli. La prima puntata in onda martedì scorso ha ottenuto l’attenzione di oltre 2 milioni di telespettatori, 2.147.000 per l’esattezza. Stasera, martedì 2 giugno, alle 22.00, va in onda la seconda, con Maria sempre più condizionata da misteri, accuse e segreti di famiglia. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Passioni, segreti e matrimoni combinati: debutta stasera la fiction “Un nuovo inizio” Un nuovo inizio puntata 2 giugno Canale 5: anticipazioni trama secondo episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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