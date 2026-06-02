Il ricatto economico di Allegri spacca il Milan e congela il futuro della panchina del Napoli
A otto giorni dall'esonero dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan e Allegri sono coinvolti in una disputa legale ed economica. La situazione ha interrotto le decisioni sulle panchine in Serie A, con tensioni tra le parti riguardo ai pagamenti e alle clausole contrattuali. Contestualmente, il futuro della panchina del Napoli rimane incerto, sospeso tra le tensioni tra club e allenatore. La disputa si concentra sulle questioni finanziarie legate all'addio del tecnico e alle clausole contrattuali.
A otto giorni dal traumatico esonero scattato dopo il fallimento dell’obiettivo Champions League, Massimiliano Allegri e il Milan si trovano al centro di un braccio di ferro legale ed economico che sta bloccando il domino delle panchine in Serie A. Il tecnico livornese è il prescelto di Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte a Napoli, ma l’intera operazione non potrà essere formalizzata prima dello scioglimento del vincolo contrattuale che lo lega ai rossoneri per un’altra stagione. La trattativa per la risoluzione è finita in un vicolo cieco a causa delle pretese economiche dell’allenatore, che la dirigenza di via Aldo Rossi considera irricevibili. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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