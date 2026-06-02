Il ricatto economico di Allegri spacca il Milan e congela il futuro della panchina del Napoli

Notizia in breve

A otto giorni dall'esonero dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan e Allegri sono coinvolti in una disputa legale ed economica. La situazione ha interrotto le decisioni sulle panchine in Serie A, con tensioni tra le parti riguardo ai pagamenti e alle clausole contrattuali. Contestualmente, il futuro della panchina del Napoli rimane incerto, sospeso tra le tensioni tra club e allenatore. La disputa si concentra sulle questioni finanziarie legate all'addio del tecnico e alle clausole contrattuali.