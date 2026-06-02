Il Real Calcio a 5 Ferentino Campione d' Italia Under 21 Regionale

Da frosinonetoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Real Calcio a 5 Ferentino ha vinto lo scudetto Under 21 Regionale battendo 7-3 il Mirano nella finale nazionale a Guastalla. La partita si è svolta martedì 2 giugno 2026. La squadra gigliata di Futsal ha conquistato il titolo davanti ai propri tifosi, con sei gol di scarto rispetto all’avversario. La finale si è giocata nel pomeriggio, con il punteggio finale che ha deciso il campione d’Italia.

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Il Real Calcio a 5 Ferentino, società gigliata di Futsal, nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno 2026, a Guastalla in provincia di Reggio Emilia ha conquistato lo Scudetto Under 21 Regionale battendo 7-3 il Mirano nella finalissima nazionale. I ragazzi di Luciano Mattone festeggiano il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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