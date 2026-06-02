Il Real Calcio a 5 Ferentino Campione d' Italia Under 21 Regionale

Notizia in breve

Il Real Calcio a 5 Ferentino ha vinto lo scudetto Under 21 Regionale battendo 7-3 il Mirano nella finale nazionale a Guastalla. La partita si è svolta martedì 2 giugno 2026. La squadra gigliata di Futsal ha conquistato il titolo davanti ai propri tifosi, con sei gol di scarto rispetto all’avversario. La finale si è giocata nel pomeriggio, con il punteggio finale che ha deciso il campione d’Italia.