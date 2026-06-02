Il museo Magma al Mad (Murate Art District) di Firenze con la mostra " Pensare e comunicare: il segno toscano ", da domani e fino al 23 giugno. L’esposizione è stata presentata a Palazzo Vecchio, alla presenza dell’assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini, con Enrico Lattanzi, direttore del Magma, Sara P. Maggi, direttrice Controradio, Giampiero Martellini, presidente Cartacanta, Daniele Bianchini, presidente Arci Firenze, Fabio Chiantini, graphic designer. La mostra nasce da un’idea di Andrea Rauch, ed è promossa da Cartacanta e Controradio Firenze, in collaborazione con Museo Magma, Arci Firenze e Murate Art District, con il patrocinio dell’Associazione italiana design della comunicazione visiva e il cofinanziamento di Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Presidenza del consiglio dei ministri e Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il museo Magma espone al Mad di Firenze. Le mostre proseguono negli spazi della città alta

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