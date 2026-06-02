Il Marconi porta gli studenti in Archivio di Stato | un viaggio nella storia tra documenti e memoria locale
Gli studenti sono stati condotti in Archivio di Stato per visitare i locali e consultare documenti storici. L’attività fa parte della “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”. Durante l’uscita, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino materiali originali e apprendere aspetti della storia locale. L’evento ha coinvolto diverse classi e si svolge in un contesto di promozione della conoscenza del patrimonio archivistico.
Nell’ambito della manifestazione “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio. Quante storie nella Storia”, recentemente l’aula magna dell’istituto Tecnico Tecnologico “Guglielmo Marconi” di Forlì ha ospitato la presentazione del progetto “Laboratorio storico in Archivio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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