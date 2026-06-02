Il Marconi porta gli studenti in Archivio di Stato | un viaggio nella storia tra documenti e memoria locale

Notizia in breve

Gli studenti sono stati condotti in Archivio di Stato per visitare i locali e consultare documenti storici. L’attività fa parte della “Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”. Durante l’uscita, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino materiali originali e apprendere aspetti della storia locale. L’evento ha coinvolto diverse classi e si svolge in un contesto di promozione della conoscenza del patrimonio archivistico.