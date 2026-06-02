I giovani partecipanti ai Ceri Piccoli si preparano a salire sul Monte, evento che rappresenta l’ultimo momento del tradizionale periodo ceraiolo nella città. La giornata segna la conclusione delle celebrazioni e coinvolge i più giovani in questa tradizione. La manifestazione si svolge nel contesto delle festività cittadine dedicate ai Ceri, un rito che si ripete ogni anno. La partecipazione dei ragazzi è parte integrante della tradizione, che vede anche il coinvolgimento della comunità locale.

La città eugubina si prepara ad assaporare l’ultimo atto del periodo più bello dell’anno, quello ceraiolo. Oggi, 2 giugno, saranno infatti i giovanissimi a prendersi la scena con la Festa dei Ceri Piccoli: un primo approccio alla "stanga", un primo passo nel percorso di ogni piccolo eugubino che sogna di rendersi protagonista, in un futuro più o meno lontano, anche nel 15 maggio. Il programma della giornata parte ovviamente dalla mattina, con la sveglia dei Capodieci e dei Capitani prevista alle ore 6:30, mentre un’ora più tardi ci sarà la cerimonia presso il cimitero cittadino per onorare i ceraioli defunti. Di ritorno in città, spazio alla Santa Messa celebrata presso la Chiesetta "dei Muratori", che anticipa la processione delle statue dei Santi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giorno dei Ceri Piccoli. I giovanissimi vanno alla conquista del Monte

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