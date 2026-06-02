il gemellaggio francesce si mette in pausa

Una delegazione francese proveniente da Sauveterre, in Occitania, è stata ospite nel paese locale, come avviene ogni due anni dal 2001. La visita si è conclusa senza ulteriori incontri ufficiali o eventi pubblici. La pausa nel gemellaggio si verifica per la prima volta dopo più di vent’anni di scambi regolari. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del cambiamento, né sono stati annunciati piani per future visite.

Nei giorni scorsi una delegazione proveniente da Sauveterre, in Occitania, è stata ospite in paese, come avviene negli anni pari dal 2001. Come di consueto, un bel programma di gite, allegria e convivialità, a cui quest’anno si è aggiunta una nota un po’ più malinconica. Al momento, infatti, le attività di scambio si interrompono per sopraggiunta stanchezza. Per fortuna non si tratta di un addio, ma di un ‘arrivederci’. "È un passaggio fisiologico – spiega Laura Bernardi, del gruppo ‘amici del gemellaggio’ –. Si fa fatica a coinvolgere nuove persone, le esigenze cambiano e la lingua resta uno scoglio. Questi 25 anni però non si cancellano: si sono instaurati rapporti autentici, di stima e affetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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