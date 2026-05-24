Tende scuola a Gaza per i bimbi palestinesi nasce il gemellaggio con l’Italia | Si scambiano disegni e canzoni

Notizia in breve

A Gaza, oltre 630.000 bambini palestinesi studiano in tende a causa della mancanza di aule. È stato avviato un progetto di gemellaggio tra queste tende-scuola e scuole italiane, con scambi di disegni e canzoni. Il collegamento mira a creare un ponte tra le due realtà e a offrire sostegno ai giovani coinvolti.