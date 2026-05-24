Tende scuola a Gaza per i bimbi palestinesi nasce il gemellaggio con l’Italia | Si scambiano disegni e canzoni

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Gaza, oltre 630.000 bambini palestinesi studiano in tende a causa della mancanza di aule. È stato avviato un progetto di gemellaggio tra queste tende-scuola e scuole italiane, con scambi di disegni e canzoni. Il collegamento mira a creare un ponte tra le due realtà e a offrire sostegno ai giovani coinvolti.

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A Gaza oltre 630mila giovani sono senza aule e costretti a studiare nelle tende. Un progetto di gemellaggio tra le tende-scuole di Gaza e le scuole italiane rompe la gabbia dell'isolamento: "Questo legame ci dà la forza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Education under tents in Palestines Gaza: displaced children refuse to give up learning

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