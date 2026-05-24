Tende scuola a Gaza per i bimbi palestinesi nasce il gemellaggio con l’Italia | Si scambiano disegni e canzoni
A Gaza, oltre 630.000 bambini palestinesi studiano in tende a causa della mancanza di aule. È stato avviato un progetto di gemellaggio tra queste tende-scuola e scuole italiane, con scambi di disegni e canzoni. Il collegamento mira a creare un ponte tra le due realtà e a offrire sostegno ai giovani coinvolti.
A Gaza oltre 630mila giovani sono senza aule e costretti a studiare nelle tende. Un progetto di gemellaggio tra le tende-scuole di Gaza e le scuole italiane rompe la gabbia dell'isolamento: "Questo legame ci dà la forza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Education under tents in Palestines Gaza: displaced children refuse to give up learning
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: "HeART of Gaza", i disegni dei bambini palestinesi in una mostra a Caserta
HeART of GAZA, la mostra di disegni di bambine e bambini palestinesi approda a ParmaLunedì 16 marzo alle 17 al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo si terrà l'inaugurazione di heART of GAZA, una mostra di disegni realizzati...
Temi più discussi: A Gaza City si studia nelle tende alla luce delle candele; Gaza, un attacco israeliano distrugge le tende degli sfollati; Gaza, l'allarme della Caritas: Rischio epidemia per invasione di ratti tra le tende.
askanews. . A #Gaza City si studia nelle tende alla luce delle candele facebook
A Gaza City si studia nelle tende alla luce delle candeleGaza City, 15 mag. (askanews) - A Gaza City, ragazzi e bambini studiano nelle tende alla luce delle candele. Le famiglie faticano a pagare elettricità, generatori e persino le candele, mentre la ... libero.it
A Pescara un incontro sull'istruzione a Gaza, collegamenti e gemellaggiLe scuole tra le macerie, le lezioni nelle tende, il diritto allo studio come forma di sopravvivenza quotidiana. Sarà dedicato all'istruzione nella Striscia di Gaza l'incontro 'L'Educazione sotto ... ansa.it