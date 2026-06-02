il gas esilarante usato come una droga

È stato segnalato che alcune persone utilizzano bombolette di protossido di azoto come sostanza stupefacente. Questi contenitori, comunemente usati per gonfiare palloncini o in cucina, vengono acquistati, consumati e poi abbandonati. Il gas, noto come esilarante, viene inalato per ottenere effetti alterati. Non sono stati riportati incidenti specifici, ma l’uso ricreativo di questa sostanza sta attirando attenzione.

Sembrano innocue bombolette spray, si acquistano, si consumano e si gettano via. Sono a base di protossido di azoto, un gas adatto a gonfiare i palloncini e che, in piccole quantità, è utile in cucina per montare la panna montata. È anche un anestetico a uso ospedaliero per interventi di breve durata. Da quando si è scoperto che ha effetti esilaranti e piacevoli è usato come droga: promette - e garantisce - lo «sballo» di risate. La vendono i bar, assieme allo Spritz o le discoteche per assicurarsi più pubblico. Non è dunque un prodotto proibito ed è di facile reperibilità. Il consumo prospera però per effetto dell'ignoranza: la sostanza non è affatto innocua, provoca una serie di effetti neurotossici che non si vedono immediatamente e che quando si manifestano sono scambiati con altre malattie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Gas esilarante, la nuova droga del palloncino - FarWest 28/04/2026

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