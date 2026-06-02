Il frammento dell’affresco Quattrocentesco della " Madonna della Misericordia " ha lasciato Cupramontana. L’opera, situata nel cuore del centro storico della Capitale del Verdicchio, era di proprietà privata della ex Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, poi confluita nella liquidazione di Veneto Banca. Alla fine del 2025 è stata acquistata all’asta per 30mila euro da un cittadino francese, che ha superato l’offerta della Fondazione Carifac. Sulla vicenda interviene il sindaco Enrico Giampieri dopo gli allarmi provenienti dai social: "Parliamo di un’opera di straordinario valore storico, artistico e identitario per il nostro paese, profondamente legata alla memoria collettiva della comunità cuprense". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il frammento dell’affresco venduto all’asta, proteste a Cupramontana

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