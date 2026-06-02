La Regione Siciliana si sta preparando per un possibile rischio Ebola, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute. Non si parla di allarme, ma di una preparazione coordinata, che include misure di sorveglianza e assistenza. La regione ha già affrontato l’hantavirus e ora si sta attrezzando per il virus Bundibugyo, in linea con le disposizioni nazionali. La comunicazione ufficiale sottolinea che al momento non ci sono segnali di emergenza.

Dopo l'hantavirus, la Regione Siciliana si sta attrezzando per affrontare in maniera unitaria e coerente il problema della sorveglianza e dell’assistenza in caso di rischio ebola (virus Bundibugyo), come previsto per tutto il territorio nazionale dall’ordinanza emanata dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Ebola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, assessore Nicolò: "Siamo pronti, ma in Liguria il rischio è modesto"L'assessore regionale ha dichiarato che le autorità sono pronte ad attivare i protocolli in caso di emergenza Ebola.

Argomenti più discussi: Il diktat del Ministero, così la Regione si prepara al rischio ebola: Nessun allarme, ma siamo pronti; Gli Usa annunciano nuove sanzioni contro l'Iran. Israele nella lista nera Onu degli stupri di guerra; La Consob Usa rottama il diktat green.

Il diktat del Ministero, così la Regione si prepara al rischio ebola: Nessun allarme, ma siamo pronti ift.tt/CuFcWE4 x.com

Campania, la destra in tilt con il diktat di FI a Cirielli: Prima lasci il ministeroL’’ultimo intoppo a destra per comporre il tetris delle regionali è la Campania. Sembrava fatta per Edmondo Cirielli, ma il diavolo è nei dettagli. FI, che formalmente appoggia la corsa del ... repubblica.it