Il desiderio sessuale aumenta in primavera? Il sessuologo Catarinella | La luce naturale influenza l’attrazione

Notizia in breve

Con l’arrivo della primavera, molte persone segnalano un aumento di energia e desiderio di relazioni intime. Il sessuologo spiega che la luce naturale influisce sull’attrazione, favorendo un miglioramento dell’umore e della libido. Questa stagione sembra portare con sé un incremento spontaneo dell’interesse sessuale, collegato ai cambiamenti ambientali e alla maggiore esposizione alla luce solare.