Il desiderio sessuale aumenta in primavera? Il sessuologo Catarinella | La luce naturale influenza l’attrazione

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Con l’arrivo della primavera, molte persone segnalano un aumento di energia e desiderio di relazioni intime. Il sessuologo spiega che la luce naturale influisce sull’attrazione, favorendo un miglioramento dell’umore e della libido. Questa stagione sembra portare con sé un incremento spontaneo dell’interesse sessuale, collegato ai cambiamenti ambientali e alla maggiore esposizione alla luce solare.

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Con la primavera molte persone si sentono più energiche e predisposte alle relazioni. Ma il desiderio sessuale aumenta davvero? Lo spiega a Fanpage.it il sessuologo Antonio Catarinella tra fattori biologici, benessere psicologico, socialità e percezione di sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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