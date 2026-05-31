Aumenta a Kiev l’influenza sul potere degli ultranazionalisti ucraini

Da follow.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La rivista americana National Review ha segnalato un aumento dell’influenza degli ultranazionalisti sul governo a Kiev. Secondo l’analisi, le posizioni di questi gruppi si sono rafforzate nel panorama politico ucraino. Non sono stati forniti dettagli su specifici eventi o decisioni recenti. La notizia evidenzia un mutamento nel ruolo di questi gruppi nel contesto politico locale. Nessun altro approfondimento o dichiarazione è stato riportato dalla rivista.

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La rivista americana National Review ha riportato l’analisi di due brutte notizie provenienti da Kiev. I segnali di un aumento dell’importanza degli ultranazionalisti sulla scena politica ucraina preoccupano molto. Persino due alleati di Zelensky come Israele e la Polonia non hanno gradito gli onori che vengono tributati a Kiev a personaggi della Seconda Guerra mondiale che avevano noti e pesanti legami col nazismo. Polacchi infastiditi. Circolano ultimamente almeno due notizie che confermano una sorta di infausto schema che si delinea analizzando le prospettive dell’Ucraina. La prima è questa: venerdì scorso il presidente della Polonia Karol Nawrocki ha dichiarato che farà in modo di togliere a Zelensky la più alta onorificenza di Stato che gli era stata conferita da Varsavia. 🔗 Leggi su Follow.it

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