Il cattivo affare più costoso della storia

Dieci anni fa, due manager di Bayer approvarono l’acquisizione di Monsanto, multinazionale statunitense. L’operazione ha portato a una delle transazioni più costose della storia, con un valore di circa 63 miliardi di dollari. La fusione ha generato numerosi contenziosi legali e controversie giudiziarie, portando a costi elevati e a lunghe battaglie legali. La causa più costosa si è conclusa con un risarcimento di miliardi di dollari.

Dieci anni fa, il 23 maggio 2016, il colosso chimico-farmaceutico tedesco Bayer annunciò l’acquisto di una delle aziende allora più contestate del mondo: la produttrice statunitense di pesticidi e sementi Monsanto. In una recente conferenza stampa, a una domanda su quest’anniversario, Bill Anderson, l’amministratore delegato della Bayer, è apparso sorpreso: “Non me ne ricordavo affatto, grazie per avermelo ricordato”. Qual è stata la lezione di quell’operazione? La Bayer ha tratto molti vantaggi “dalla combinazione di sementi ad alta tecnologia e prodotti fitosanitari all’avanguardia, oltre che dall’agricoltura digitale”, ha affermato Anderson. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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