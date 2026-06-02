Il caos in pizzeria e la volante danneggiata | 46enne espulso e portato in Albania

Un uomo di 46 anni, marocchino, è stato espulso e rimpatriato in Albania dopo aver causato disordini in una pizzeria e danneggiato una volante. È stato trasferito al centro di permanenza temporanea di Caltanissetta prima di essere rimandato nel suo paese. L’episodio ha coinvolto l’intervento delle forze di polizia, che hanno gestito la situazione e portato all’allontanamento dell’uomo.

E' stato trasferito al Cpr di Caltanissetta e da quì è stato già portato in Albania, per il rimpatrio, il marocchino quarantaseienne che, negli scorsi giorni, ha creato il caos a Licata. Sabato sera di follia e caos: aggredisce i gestori di una pizzeria e danneggia l'auto della poliziaL'uomo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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