Tra il 2022 e il 2025, il settore del Fantacalcio prevede ricavi per circa dieci milioni di euro. La Lega Serie A ha avviato un progetto con la società Lca Holding Srl, che include l’utilizzo di piattaforme digitali per sviluppare il gioco. La diminuzione dell’interesse per il calcio reale ha portato a un aumento delle attività legate al Fantacalcio, considerato un settore in crescita. La collaborazione mira a rafforzare l’offerta digitale legata al calcio.

Fantacalcio, una decina di milioni tra il 2022 e il 2025. Il calcio reale piace sempre meno, specialmente ai più giovani? E allora buttiamoci su quello virtuale: con questa filosofia, la Lega di serie A ha acquistato a febbraio il 51% di Quadronica, la società che ha modernizzato il Fantacalcio, portandolo su cellulari e pc. Successo indiscutibile: il gioco è il fulcro, ma attorno ad esso ci sono consigli per le aste, per la formazione, filmati, notizie, statistiche, approfondimenti, insomma una testata giornalistica vera e propria. I bilanci descrivono una crescita dei ricavi prima costante e poi in accelerazione: nel 2015 erano 1,2 milioni, per raddoppiare ci hanno messo quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il business Fantacalcio e la Lca holding srl: la Lega Serie A si costruisce il futuro

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