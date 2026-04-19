Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 19 aprile 2026. Su Rai 1 va in programmazione la fiction con l'attrice Roberta Valente, mentre su Canale 5 viene trasmesso il film “Racconto di una notte”. Su Sky Cinema Uno si può seguire la serie “La camera di consiglio”. Questi sono gli appuntamenti principali previsti per questa sera.

Guida ai programmi TV del 19 aprile 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “La camera di consiglio” su Sky Cinelma Uno. La prima serata del 19 aprile offre su Rai 1 la fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, con due episodi che intrecciano segreti familiari e verità taciute. Rai 2 punta sul crime con N.C.I.S., proponendo due casi ad alta tensione che riportano alla luce vecchi misteri e nuove minacce. Rai 3 accende i riflettori sull’attualità con Report, che torna su inchieste delicate tra traffici internazionali, documenti desecretati e violenze sul campo. Su Canale 5 arriva Racconto di una notte, episodio chiave di una serie che mescola passioni, conflitti e rivelazioni improvvise.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 19 aprile 2026: fiction, serie tv e film

Il Paradiso Delle Signore Dal 13 Al 17 Aprile 2026: Caterina sceglie il padre!

Notizie correlate

I programmi TV di oggi 19 febbraio 2026: fiction, attualità e filmGuida ai programmi TV del 19 febbraio 2026: “Don Matteo” su Rai 1, “Striscia la notizia” su Canale 5, “Danni collaterali” su Iris La prima serata del...

I programmi TV di oggi 5 aprile 2026: film e fictionGuida ai programmi TV del 5 aprile 2026: “Filumena Marturano” su Rai 1, “Le donne della Bibbia” su Canale 5, “Il Gladiatore” su Sky Cinema Action La...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 13 aprile; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata; Rai: variazioni programmi tv di oggi.

Ascolti TV di lunedì 13 aprile 2026: I Cesaroni - Il Ritorno e La buona stella i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Stasera in TV, programmi e film di martedì 14 aprile in prima serataGrandi rientri in prima serata sulla TV generalista, tra reality show, serie TV di successo, talent e diversi talk di richiamo: ecco cosa c’è da vedere in TV stasera, martedì 14 aprile ... money.it

PROGRAMMI DI DOMENICA 19 APRILE PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita facebook

Beppe #Marotta svela i programmi dell’ #Inter per il 26/27: “Dovremo essere sia sostenibili che puntare a vincere. Serve equilibrio tra conti e risultati, con un mix di giovani ed esperienza per competere ai massimi livelli. Credo che una squadra di giovani non s x.com