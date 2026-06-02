In un mondo segnato da crisi economiche, climatiche, demografiche e geopolitiche, si evidenzia un aumento dell'uso di sensori ai margini, come nelle periferie. L’innovazione tecnologica si basa sempre più su dispositivi e sistemi distribuiti, che monitorano ambienti esterni alle aree centrali. L’intelligenza artificiale agentica si sta diffondendo in questi contesti, influenzando le modalità di raccolta e analisi dei dati. Questa tendenza si inserisce in un quadro di trasformazioni che coinvolgono anche le zone meno centrali.

Viviamo in un contesto di policrisi — economica, climatica, demografica, geopolitica — in cui si è inserita una variabile impazzita: la diffusione dell’Intelligenza Artificiale agentica. Oggi è impossibile parlare di innovazione senza parlare di IA. E parlare di IA significa fare i conti con un paradosso che la tecnologia si porta dietro da sempre: quando un’innovazione è ancora giovane e modificabile, non ne capiamo gli effetti; quando finalmente ne comprendiamo gli impatti, è troppo tardi per cambiarla. È il Dilemma di Collingridge, formulato nel 1980 e mai così attuale. Se non sciogliamo questo nodo, il rischio è concreto: un’IA che si sviluppa senza orientamento inclusivo amplifica le disuguaglianze esistenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I margini come sensori: perché l’innovazione ha bisogno delle periferie

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