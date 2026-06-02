Dopo la conclusione dei congressi provinciali e comunali in Toscana, un rappresentante del Pd afferma che queste assemblee dimostrano il forte radicamento e la vitalità del partito nelle diverse realtà locali.

Terminata la stagione dei congressi Pd, il parlamentare Marco Simiani invia un messaggio ai segretari neoeletti: "La stagione di congressi provinciali e comunali nelle diverse realtà della Toscana conferma il radicamento e la vitalità del Pd sui territori. Nel collegio in cui sono stato eletto, attraverso il coinvolgimento di tre federazioni, si sta entrando nel vivo di un percorso importante che ha portato, e porterà ancora nelle prossime settimane, all’individuazione dei nuovi segretari provinciali del Pd. Un confronto che rafforza la partecipazione, il radicamento e la vita democratica del partito". E ancora: "Nei giorni scorsi si è svolto il congresso provinciale di Siena, che ha visto l’elezione di Nico Bartalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I congressi del Pd testimoniano vitalità e radicamento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Pd di Venezia è uscito a pezzi da queste elezioni: «Ora i congressi»Le recenti elezioni comunali a Venezia hanno portato a una sconfitta significativa per il centrosinistra locale, con il partito che annuncia ora...

Il cuore di Perugia: incontri e riflessioni sulla vitalità del centro storicoA Perugia, presso la sede del Gotto, si è tenuto un incontro tra cittadini e rappresentanti locali nell’ambito della serie “Conversazioni in Città”.

Si parla di: I congressi del Pd testimoniano vitalità e radicamento.

Il Pd di Venezia è uscito a pezzi da queste elezioni: Ora i congressiIl segretario regionale candidato sindaco, il segretario metropolitano responsabile della campagna. Dopo la batosta elettorale il Partito Democratico, che ha comunque ottenuto il 25% dei consensi, cer ... veneziatoday.it

Pd, sbloccati i congressi. Russo segretario federaleSono andate a posto tutte le caselle nel Pd pisano che ora potrà avviare la stagione dei congressi sia per la federazione, con Giovanni Russo designato segretario federale unitario, che per i circoli ... lanazione.it