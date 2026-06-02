I congressi del Pd testimoniano vitalità e radicamento

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la conclusione dei congressi provinciali e comunali in Toscana, un rappresentante del Pd afferma che queste assemblee dimostrano il forte radicamento e la vitalità del partito nelle diverse realtà locali.

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Terminata la stagione dei congressi Pd, il parlamentare Marco Simiani invia un messaggio ai segretari neoeletti: "La stagione di congressi provinciali e comunali nelle diverse realtà della Toscana conferma il radicamento e la vitalità del Pd sui territori. Nel collegio in cui sono stato eletto, attraverso il coinvolgimento di tre federazioni, si sta entrando nel vivo di un percorso importante che ha portato, e porterà ancora nelle prossime settimane, all’individuazione dei nuovi segretari provinciali del Pd. Un confronto che rafforza la partecipazione, il radicamento e la vita democratica del partito". E ancora: "Nei giorni scorsi si è svolto il congresso provinciale di Siena, che ha visto l’elezione di Nico Bartalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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