I bulimici dell' opposizione

Un gruppo di politici meridionali si presenta come “bulimici” di poltrone: non smettono di sedersi, anche quando il palazzo è vuoto. La loro costante presenza alle sedute, spesso senza motivo, si manifesta anche quando le riunioni sono concluse e le stanze sono deserte. Questa abitudine si ripete da mesi, senza apparente fine. I loro comportamenti sono stati notati da colleghi e osservatori, che descrivono una vera e propria dipendenza dalla seduta.

Esiste una malattia rara nella politica meridionale. Non ha ancora un nome nei manuali, ma i sintomi sono chiari: non riesci a smettere di sederti sulle poltrone, anche quando il palazzo è già stato svuotato. Ad Avellino, a quanto pare, ha fatto una certa diffusione. Festa e Nargi, due ex sindaci. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Sheltie Trooper Bully Stick technique

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