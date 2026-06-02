house of the dragon in arrivo la terza stagione su sky

La terza stagione di House of the Dragon sarà disponibile dal 22 giugno su Sky e in streaming su Now. La serie, basata sulla saga fantasy, torna con nuovi episodi a distanza di due stagioni dalla prima. La produzione continuerà a seguire le vicende ambientate nel mondo immaginario, senza dettagli aggiuntivi sulla trama. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, con la serie pronta per il pubblico.

La celebre saga fantasy House of the Dragon si prepara a tornare con la sua terza stagione, disponibile dal 22 giugno su Sky e in streaming su Now. Il nuovo capitolo della serie HBO, ambientata nell’universo narrativo di Il Trono di Spade, proporrà otto episodi inediti ricchi di tensione, conflitti politici e spettacolari battaglie. Collocata circa due secoli prima degli eventi raccontati in Game of Thrones e ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a esplorare le vicende della potente dinastia Targaryen, al centro di una sanguinosa lotta per il potere. La nuova stagione promette una narrazione intensa, caratterizzata da intrighi di corte, alleanze instabili, tradimenti e scontri sempre più violenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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House Of The Dragon Season 3 | Official Teaser | Sky

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House of the Dragon, prossimamente su Sky e NOW arriva la terza stagioneLa terza stagione di House of the Dragon, il prequel di Il Trono di Spade, sarà disponibile prossimamente su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

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Temi più discussi: House of the Dragon, il teaser trailer e la data di uscita della stagione 3; House of the Dragon 3 ha compiuto un'impresa perfino più spettacolare di Game of Thrones; Le serie tv da guardare a giugno, dal ritorno di House of the Dragon al finale di The Bear; House of the Dragon, nella terza stagione prosegue la saga dei Targaryen. Il trailer.

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