House of the Dragon 3 draghi e guerra | la nuova stagione dal 22 giugno su Sky

Torna House of the Dragon: la terza stagione debutta il 22 giugno su Sky e NOW con nuovi scontri, tradimenti e battaglie spettacolari. Intrighi politici, tradimenti, morti sconvolgenti, spettacolari sequenze d’azione, combattimenti tra draghi da togliere il fiato. Continua la danza di fuoco e sangue di HOUSE OF THE DRAGON, l’acclamata serie HBO ambientata nell’universo de Il trono di Spade, dal 22 giugno su Sky e in streaming su NOW con la terza, attesissima stagione. Ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade e tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin, HOUSE OF THE DRAGON racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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House of the Dragon - A Dragon Rider's Guide to War

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House of the Dragon, prossimamente su Sky e NOW arriva la terza stagioneLa terza stagione di House of the Dragon, il prequel di Il Trono di Spade, sarà disponibile prossimamente su Sky e sulla piattaforma streaming NOW.

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