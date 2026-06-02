Due concorrenti sono stati avvistati nelle Filippine, confermando la loro partecipazione al reality. Le voci sulla loro presenza si sono fatte insistenti nelle ultime settimane, alimentando speculazioni tra gli appassionati. Nessuna conferma ufficiale, ma le immagini scattate nei pressi dell’isola sembrano indicare che siano effettivamente sul posto. La loro presenza si aggiunge a un cast ancora in fase di definizione.

Per settimane sono circolate indiscrezioni, ipotesi e nomi più o meno credibili, ma nelle ultime ore un nuovo retroscena potrebbe aver acceso ulteriormente l’attesa attorno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality, che secondo le indiscrezioni dovrebbe trasferirsi nelle suggestive Filippine, starebbe infatti lavorando a un cast ricco di volti noti provenienti dal mondo della televisione e dei reality show. >> “I primi 7 concorrenti”. Isola dei Famosi 2026, i nomi con Selvaggia Lucarelli conduttrice A rilanciare le ultime voci è stato il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine online del settimanale Chi. L’esperto di... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Hanno detto sì”. Isola dei Famosi, anche loro due nelle Filippine

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Isola dei Famosi, l’indiscrezione sul nuovo inviato: “Chi hanno scelto”Su un set televisivo dedicato a un reality, si sta per annunciare il nome del nuovo inviato, dopo settimane di attesa.

Temi più discussi: Elezioni comunali in Sardegna, come e dove si vota: date e Comuni alle urne; Priorità per Capri, 'garantire ordinata convivenza su isola meravigliosa'; Selvaggia Lucarelli avrebbe detto sì all'Isola dei Famosi dopo settimane di trattative; Lettera/ Isola riconfermato sindaco: le ragioni di chi lo ha votato.

Prima di partire per le Maldive, mi ha detto: 'Non mi capiterà più un periodo così felice'. Manuela Beretta, la mamma di Federico Gualtieri, trentenne originario di Omegna (Verbania) ripete la frase come se non credesse ancora a quello che è accaduto. Il raga x.com

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Cuba, perché Trump ha detto sì a Putin? Lo strano caso della petroliera autorizzata a rifornire l'isolaGli Stati Uniti hanno autorizzato una petroliera russa, carica di oltre 730 mila barili di greggio, a raggiungere Cuba dopo tre mesi di rigido blocco che hanno gettato l'isola in una gravissima crisi ... ilmessaggero.it