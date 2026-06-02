Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica | memoria valori e impegno civico
A Grottaminarda, questa mattina si è tenuta una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini e autorità locali, con discorsi e momenti di riflessione. La celebrazione si è svolta in modo sobrio, con un corteo e un’intitolazione di una piazza. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e residenti, uniti nel ricordo della nascita della Repubblica.
Gli 80 anni della Repubblica sono stati celebrati questa mattina a Grottaminarda, con una semplice ma sentita iniziativa.Il programma della giornata: tra fede e memoria civicaLa Messa nella Chiesa del Rosario celebrata da Don Nico Santosuosso poi il corteo verso Piazza Vittoria aperto dalla Banda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Isernia celebra gli 80 anni della Repubblica: tra memoria e musicaA Isernia si svolgerà una cerimonia per celebrare gli 80 anni della Repubblica, con eventi dedicati alle famiglie e alle Forze dell'Ordine.
Argomenti più discussi: Avellino celebra l’80° anniversario della Repubblica: cerimonie, mostra delle Forze Armate e concerto in Piazza Libertà; Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica: memoria, valori e impegno civico; Avellino celebra gli 80 anni della Repubblica: istituzioni, cittadini e Vigili del Fuoco insieme per il 2 Giugno; 80 anni di Repubblica: il messaggio di Piantedosi tra memoria, sicurezza e responsabilità democratica.
80 anni di Repubblica. 80 anni di libertà, democrazia e partecipazione. Oggi abbiamo celebrato una data che appartiene a tutti noi. Il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero la Repubblica e, per la prima volta, votarono anche le donne: una conquista storica che ha facebook