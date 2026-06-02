Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica | memoria valori e impegno civico

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Grottaminarda, questa mattina si è tenuta una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini e autorità locali, con discorsi e momenti di riflessione. La celebrazione si è svolta in modo sobrio, con un corteo e un’intitolazione di una piazza. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e residenti, uniti nel ricordo della nascita della Repubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli 80 anni della Repubblica sono stati celebrati questa mattina a Grottaminarda, con una semplice ma sentita iniziativa.Il programma della giornata: tra fede e memoria civicaLa Messa nella Chiesa del Rosario celebrata da Don Nico Santosuosso poi il corteo verso Piazza Vittoria aperto dalla Banda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Isernia celebra gli 80 anni della Repubblica: tra memoria e musicaA Isernia si svolgerà una cerimonia per celebrare gli 80 anni della Repubblica, con eventi dedicati alle famiglie e alle Forze dell'Ordine.

Argomenti più discussi: Avellino celebra l’80° anniversario della Repubblica: cerimonie, mostra delle Forze Armate e concerto in Piazza Libertà; Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica: memoria, valori e impegno civico; Avellino celebra gli 80 anni della Repubblica: istituzioni, cittadini e Vigili del Fuoco insieme per il 2 Giugno; 80 anni di Repubblica: il messaggio di Piantedosi tra memoria, sicurezza e responsabilità democratica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web