Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica | memoria valori e impegno civico

Notizia in breve

A Grottaminarda, questa mattina si è tenuta una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione ha coinvolto cittadini e autorità locali, con discorsi e momenti di riflessione. La celebrazione si è svolta in modo sobrio, con un corteo e un’intitolazione di una piazza. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e residenti, uniti nel ricordo della nascita della Repubblica.