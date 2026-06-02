Tra Reggio e Modena si sono verificate forti grandinate e piogge intense a causa di una cella temporalesca. La perturbazione ha interessato anche alcuni comuni del ferrarese, con possibili rischi per le aree più vicine. Nei centri più colpiti, come Carpi e Crevalcore, sono state registrate elevate quantità di pioggia. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti fino a questo momento. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

? Domande chiave Quali comuni del Ferrarese rischiano l'impatto della cella temporalesca?. Quanto pioggia è caduta nei centri più colpiti tra Carpi e Crevalcore?. Come si sposterà il nucleo della tempesta nelle prossime ore?. Quali sono i rischi concreti di allagamento per la viabilità locale?.? In Breve Carpi registra 34mm di pioggia e grandine di dimensioni rilevanti.. San Marino raggiunge 42mm di accumulo mentre Crevalcore segna 33mm.. Novi di Modena e Sant’Agata Bolognese registrano rispettivamente 29mm e 25mm.. Il fronte temporalesco si sposta verso il Ferrarese con rischio fenomeni estremi.. Nubifragi e grandine colpiscono la bassa Reggiana e il Modenese: allerta per il Ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ameve.eu - Grandine e piogge intense: il maltempo colpisce tra Reggio e Modena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Violento maltempo colpisce Brescia Scene impressionanti durante il temporale

Notizie e thread social correlati

Maltempo nel Centro: piogge intense tra Lazio, Umbria e ToscanaNel centro Italia, le previsioni segnalano forti piogge nelle regioni del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, accompagnate da un calo delle...

Abruzzo, allerta meteo: piogge intense e grandine colpiscono l’ovestUna perturbazione ha portato piogge intense e grandine nell’area occidentale dell’Abruzzo.

Temi più discussi: Violento temporale su Milano e hinterland: grandine e allagamenti -; Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali e grandine oggi; PORDENONE | MALTEMPO NEL PORDENONESE: TEMPESTA DI GRANDINE E RAFFICHE DI VENTO | 01/06/2026; Grandine e allagamenti a Pordenone, martedì allerta meteo.

ESTOFEX ha emesso una previsione di pericolosità di livello 2, per la giornata di oggi, in Nord Italia principalmente per grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento forti, piogge intense e tornado. x.com

Nuovo nubifragio nel Varesotto: pioggia intensa, grandine e disagi in diverse zoneL’ondata di maltempo era stata anticipata dall’allerta gialla diffusa dalla Protezione Civile regionale (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Violenti temporali in Piemonte nella notte: grandine, lampi e forti pioggeUna forte ondata di maltempo ha interessato il Piemonte tra la serata di ieri e la notte, portando con sé temporali intensi, nubifragi improvvisi, grandinate e forti raffiche di vento. I fenomeni più ... meteo.it