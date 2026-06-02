Grandine e piogge intense | il maltempo colpisce tra Reggio e Modena

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Reggio e Modena si sono verificate forti grandinate e piogge intense a causa di una cella temporalesca. La perturbazione ha interessato anche alcuni comuni del ferrarese, con possibili rischi per le aree più vicine. Nei centri più colpiti, come Carpi e Crevalcore, sono state registrate elevate quantità di pioggia. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali rilevanti fino a questo momento. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

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? Domande chiave Quali comuni del Ferrarese rischiano l'impatto della cella temporalesca?. Quanto pioggia è caduta nei centri più colpiti tra Carpi e Crevalcore?. Come si sposterà il nucleo della tempesta nelle prossime ore?. Quali sono i rischi concreti di allagamento per la viabilità locale?.? In Breve Carpi registra 34mm di pioggia e grandine di dimensioni rilevanti.. San Marino raggiunge 42mm di accumulo mentre Crevalcore segna 33mm.. Novi di Modena e Sant’Agata Bolognese registrano rispettivamente 29mm e 25mm.. Il fronte temporalesco si sposta verso il Ferrarese con rischio fenomeni estremi.. Nubifragi e grandine colpiscono la bassa Reggiana e il Modenese: allerta per il Ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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