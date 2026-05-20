Un raduno insolito si è svolto tra le strade della bassa modenese, coinvolgendo appassionati di camper, motori e biciclette. L’evento ha visto la partecipazione di creator che hanno organizzato un incontro volto a mettere in relazione la velocità delle auto sportive con la calma delle pedalate. Tra le attività, si sono alternati percorsi in bicicletta e esposizioni di camper, creando un momento di aggregazione tra i partecipanti. La manifestazione ha attirato un pubblico vario, interessato sia alle vetture di alta gamma sia alle biciclette.

? Punti chiave Come si uniscono la velocità della Ferrari e la lentezza delle bici?. Chi sono i creator che hanno organizzato questo raduno sostenibile?. Dove si nascondono i tesori naturali tra Maranello e Sassuolo?. Perché i camperisti stanno cambiando l'economia dei borghi modenesi?.? In Breve Gianluca Muzzarelli coordina l'area di sosta comunale di Fiorano Modenese per il Camper Club.. Itinerario ciclistico tra Maranello e Sassuolo include le Salse di Nirano e il Castello di Spezzano.. Circa trenta famiglie partecipano al raduno organizzato dai creator Giorgio Camporese ed Evado col Camper.. Dieci veicoli provenienti dal Nord Europa hanno utilizzato la struttura comunale per soggiorni prolungati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camper e motori: raduno in bici tra la Ferrari e la bassa modenese

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